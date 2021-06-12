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Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Владимир Белов. Он был родом из Мукачево Закарпатской области.

Об этом сообщают в Facebook "Волонтеры Закарпатья".

Военный погиб 11 июня в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников.

"Наш защитник Белов Владимир, 1984 года рождения, мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

В результате обстрелов погиб военный. Это произошло неподалеку Водяного, что на Приазовье. Там противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 10 июня, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

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