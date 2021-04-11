Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Военнослужащий погиб в субботу около 23:00. Во время вражеского обстрела украинских позиций недалеко от Золотого, он был смертельно ранен выстрелом из стрелкового оружия. Военному было 24 года.

Как сообщила пресс-служба Харьковской ОГА, Андрей Теперик был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту. Он был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области.