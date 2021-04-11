Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

В ходе обострения на Донбассе 10 апреля погиб старший солдат Вооруженных сил Украины Андрей Теперика. Он был родом из Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
Военнослужащий погиб в субботу около 23:00. Во время вражеского обстрела украинских позиций недалеко от Золотого, он был смертельно ранен выстрелом из стрелкового оружия. Военному было 24 года.
Как сообщила пресс-служба Харьковской ОГА, Андрей Теперик был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту. Он был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области.
Напомним, за минувшие сутки, 10 апреля, оккупанты девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, боевики использовали вблизи поселка Золотое-3 - автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате - погиб военный.
Кроме того, ранее сообщалось, что Россия отправила на Донбасс почти 800 "добровольцев" для участия в боевых действиях.