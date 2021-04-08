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Стало известно имя украинского военного, который погиб на Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе утром, 8 апреля, погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко. Он получил огнестрельное ранение головы.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Военный был из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"8 апреля 2021, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 31.05.1998 года рождения, житель села Новобогдановка Николаевского района Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы несовместимо с жизнью", - сообщили в ОГА.

Напомним, утром 8 апреля боевики применили артиллерийские установки 122-го калибра, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие против украинских военных вблизи Песков и Водяного, что на Приазовье. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что в результате обстрелов погиб один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что днями на Донбассе от вражеского выстрела умер военный, еще один подорвался на взрывном устройстве.

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