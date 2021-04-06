Стало известно имя убитого снайпером на Донбассе украинского военного
На Донбассе выстрелом в голову из стрелкового оружия убили украинского военного. Снайпер убил младшего сержанта Виктора Гелебранта.
Об этом сообщила пресс-служба 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Погиб младший сержант Виктор Гелебрант. Боец находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер.
"Командование и личный состав бригады выражает глубокие соболезнования родным героя - жене и сыну", - говорится в сообщении.
Отметим, за минувшие сутки на Донбассе боевики вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое украинских бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью.
Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ обвинили украинскую сторону в нарушении минских соглашений.
Отметим, Украина отвергла причастность к гибели ребенка на Донбассе из-за обстрелов.
Ранее в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.