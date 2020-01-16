Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного, который погиб в результате вражеского обстрела 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщается, погиб 24-летний старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был убит в результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановые, получив пулевое ранение головы.

"Он был старшим стрелком механизированного батальона. Непоправимое произошло на взводном опорном пункте: Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя он был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо", - говорится в сообщении.

Алексея пытались быстро эвакуировать, доставив в больницу, однако эти старания были тщетными.

Отмечается, что Кучкин три года служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковской области. Месяц назад женился. От первого брака имеет сына.

Напомним, в течение прошлых суток, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Печей, Васильевки, Авдеевки, рядом с Невельським, а также возле Светлодарска и Новотошаковского. Снайпер работал в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 12-летний получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.