Стало известно имя организатора терактов в Париже и Брюселе

Фото: Уссама Атар (o3.llb.be)

Теракты произошли в 2015-2016 годах

Бельгиец Уссама Атар был главным человеком, который отвечал за подготовку терактов в Париже и Брюсселе в 2015-2016 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standart.

Как говорится в отчете Министерства юстиции Франции, Атар был ответственным за террористические атаки в Париже (13 ноября 2015 года) и Брюсселе (22 марта 2016 года).

Следователи утверждают, что в течение 2015 года десятки террористов ИГИЛ из Сирии вернулись в Бельгию в одиночку или небольшими группами и спрятались в безопасных домах, пока не настал момент принимать меры.

"Базирующийся в Брюсселе Уссама Атар был человеком, который планировал все еще будучи в Сирии. Атар возглавлял бригаду с 2014 года, которая планировала террористические атаки в пределах халифата в ИГИЛ. Позднее, как он заявляет, он получил "ответственность" за планирование нападений за пределами Ирака и Сирии, в том числе в Европе", - говорится в сообщении.

Суд по делу теракта в Париже состоится в течение 2021 года, но из террористов, которые занимались подготовкой теракта 13 ноября, все еще жив только Салах Абдеслам. Усама Атар, как утверждается, был убит в Сирии.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических нападений, жертвами стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 находились в критическом состоянии. При этом жертвами стали в основном молодые люди в возрасте 20-30 лет. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В ходе нападений первый взрыв прозвучал в баре близ крупнейшего стадиона Франции "Стад де Франс" время товарищеского матча между национальными сборными Франции и Германии. После этого в холле самого стадиона прозвучали еще два взрыва, среди футбольных болельщиков пострадавших не оказалось.

Далее жертвами нападения на ресторан "Пти Камбодж" и на бар "Ле Карийон" в 10 округе Парижа стали как минимум 26 человек. Однако самым кровавым стало нападение на посетителей рок-концерта в зале "Батаклане", в результате которого погибли 90 человек.

В результате терактов 22 марта 2016 года в бельгийской столице погиб 31 человек, более 250 были ранены.





