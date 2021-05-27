Стало известно имя офицера, погибшего на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА.
"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте. Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Полевой воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.
Отметим, в сообщении Хмельницкой ОГА говорится, что боец погиб под Мариуполем, в то время как первоначальная информация была о гибели в районе Новотошковского Луганской области. Пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подтверждает, что инцидент был именно возле Новотошковского.
Напомним, ранее сообщалось, что за сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Также сообщалось, что боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе.