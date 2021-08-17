Стало известно имя бойца, погибшего вчера на Донбассе
В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Артем Мазур. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Приютовской общины (Кировоградская область).
Сообщается, что от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур, 1995 года рождения.
"У погибшего осталась жена и мать. Выражаем искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты. Вечная память и слава Герою", - говорится в сообщении.
Напомним, в утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорилось о гибели украинского военного в результате обстрелов противника.