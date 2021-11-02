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Стало известно имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 2 ноября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона.

"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын.", - говорится в сообщении.

Руководство бригады и весь личный состав выразил соболезнования родным погибшего бойца.

Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела погиб военный.

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Донбасс