UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно имя бойца ООС, погибшего вчера на Донбассе

Автор: Юлия Струк

В пятницу, 12 марта, в Донецкой области погиб боец ООС. Снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил 30-летнего военнослужащего Александра Пекура.

Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского сельского совета в Facebook.

"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина - Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - указано в сообщении.

Представители сельсовета выразили глубокие соболезнования семье погибшего.

Напомним, вчера вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских военных. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

Так, по данным отчета миссии ОБСЕ, 12 марта боевики на Донбассе продолжали нарушать режим прекращения огня. Таких нарушений в Луганской и Донецкой области представители ОБСЕ насчитали 27.

Как писало РБК-Украина, за текущие сутки, 13 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны обошлось без боевых потерь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасспогибшиеООС
Читайте также
Силы ООС провели оперативно-профилактическую отработку в Донецкой области: где именно
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали "тишину": где стреляли
Прогноз погоды