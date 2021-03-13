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Стало известно имя бойца ООС, погибшего вчера на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Суббота 13 марта 2021 20:59
Стало известно имя бойца ООС, погибшего вчера на Донбассе Фото: бойцы ООС (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

В пятницу, 12 марта, в Донецкой области погиб боец ООС. Снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил 30-летнего военнослужащего Александра Пекура.

Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского сельского совета в Facebook.

"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина - Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - указано в сообщении.

Стало известно имя бойца ООС, погибшего вчера на Донбассе

Представители сельсовета выразили глубокие соболезнования семье погибшего.

Напомним, вчера вблизи населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских военных. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

Так, по данным отчета миссии ОБСЕ, 12 марта боевики на Донбассе продолжали нарушать режим прекращения огня. Таких нарушений в Луганской и Донецкой области представители ОБСЕ насчитали 27.

Как писало РБК-Украина, за текущие сутки, 13 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны обошлось без боевых потерь.

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