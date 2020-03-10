Стало известно имя бойца, который погиб в результате обстрелов возле Песок

Погибшим украинским военным оказался старший солдат Андрей Ведешин
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 марта, вблизи села Пески на Донбассе во время эвакуации с поля боя погиб боец Андрей Ведешин. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
Как отмечается, старший солдат был родом из Винницкой области.
"Старший солдат Ведешин Андрей Александрович погиб сегодня около 9:30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года.
Напомним, в результате обстрела на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Боец погиб в ходе обстрела позиций возле населенного пункта Пески. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Позже в штабе ООС уточнили информацию и сообщили, что во время обстрела погибли двое украинских военных.