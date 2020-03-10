Стало известно имя бойца, который погиб в результате обстрелов возле Песок

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 марта, вблизи села Пески на Донбассе во время эвакуации с поля боя погиб боец Андрей Ведешин. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Как отмечается, старший солдат был родом из Винницкой области.

"Старший солдат Ведешин Андрей Александрович погиб сегодня около 9:30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются)", - говорится в сообщении.