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Стало известно имя бойца, который погиб в результате обстрелов возле Песок

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 22:33
Стало известно имя бойца, который погиб в результате обстрелов возле Песок
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибшим украинским военным оказался старший солдат Андрей Ведешин

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 марта, вблизи села Пески на Донбассе во время эвакуации с поля боя погиб боец Андрей Ведешин. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Как отмечается, старший солдат был родом из Винницкой области.

"Старший солдат Ведешин Андрей Александрович погиб сегодня около 9:30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года.

Напомним, в результате обстрела на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Боец погиб в ходе обстрела позиций возле населенного пункта Пески. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Позже в штабе ООС уточнили информацию и сообщили, что во время обстрела погибли двое украинских военных.

В ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе с начала марта Число погибших при обстреле военного грузовика на Донбассе возросло
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