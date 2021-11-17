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Стало известно, как будут начислять тысячу гривен за вакцинацию от COVID

Автор: Александр Мороз

Тысяча гривен за вакцинацию от COVID в Украине будет начисляться на виртуальные платежные карты через приложение "Дия". Эти деньги не буду облагаться налогом, а также не повлияют получение субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятие спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете", - отметил премьер-министр Шмыгаль.

По его словам, около 6000 субъектов бизнеса смогут принять участие в этой программе.

"Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года... Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий", - добавил Шмыгаль.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение "Дия".

Позже у него уточнили, что деньги смогут получить все привитые независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации.

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Денис ШмыгальКоронавирусВакцинация