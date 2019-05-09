Сталин, Бандера и медитация: как в Киеве 9 мая прошла акция "Бессмертный полк"

В Киеве прошла акция "Бессмертный полк" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине 9 мая традиционно празднуют победу над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в крупных городах проходит акция "Бессмертный полк", которую несколько лет назад придумали и популяризировали в России. В отличие от обычных граждан, которые без привлечения к себе внимания вспоминают погибших членов семьи и приносят цветы к памятникам павшим воинам, участники маршей несут портреты бойцов Красной армии и поют советские песни. Среди них попадаются и откровенно пророссийские персонажи, которым противостоят националисты. Как "Бессмертный полк" в четверг прошел в Киеве – в репортаже РБК-Украина.

Возле метро "Арсенальная" утром 9 мая бойко шла торговля цветами. В ассортименте у продавцов были гвоздики, тюльпаны и сирень. Цветы явно пользовались спросом, тогда как символ памяти о погибших во Второй мировой – значки с красными маками, собравшиеся близи Арсенальной площади покупали неохотно.



Некоторые из них пытались пройти на периметр проведения памятной акции с запрещенной символикой. С людьми в одежде в цветах георгиевской ленты полиция проводила профилактические беседы. Особо упорных и агрессивных задерживали для составления административных протоколов.



Молодая женщина пришла на марш с маленьким ребенком, надев ему на голову пилотку с красной звездой и георгиевской лентой. В ответ на замечание она начала возмущаться:



– Нельзя запретить память. Не собираюсь выполнять эти законы! – сказала женщина, но пилотку все же спрятала.



Традиционно на "Бессмертный полк" среди основной массы приходит и небольшое количество граждан с откровенно пророссийскими взглядами. Но большинство собравшихся на их одинокие возгласы внимания не обращает, пытаясь дистанцироваться от возможных провокаций.



Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Оркестр время от времени начинал играть советскую военную музыку, на что толпа отвечала криками "Уррраааа!" и "Спасибо деду за победу!". С утра здесь собирались желающие пройти маршем "Бессмертного полка" к мемориалу Вечной славы. Формат акции предусматривает, что участники акции приносят с собой портреты погибших на войне родственников.



На марше было немало тех, кто пришел "потроллить" участников "Бессмертного полка". Одному из них порвали портрет Рональда Рейгана с надписью "Спасибо деду за победу". Актрисе Саше Грей, прославившейся ролями в фильмах для взрослых, "повезло больше". Ее фото в пилотке и гимнастерке, подписанное "Александра Сирко. Учительница, санитарка, герой кинохроники", как показалось, никто не узнал.



Зато вокруг мужчины, разорвавшего плакат с Рейганом, сразу собрались журналисты и полиция диалога, действиями которой участник акции был тоже недоволен.

– К нам у вас какие претензии? – спросил один из полицейских.

– В 2014 году в Одессе фашисты сожгли 50 человек, где была полиция?! 50 человек сожгли…

– Еще раз: к сотрудникам полиции у вас какие претензии? – перебил его полицейский.

– Когда людей жгли в Одессе, полиция ничего не делала. 50 человек! Фашисты сожгли! – повторял мужчина. – Сюда пришло много фашистов, это не их праздник, бандеровцы должны отойти за клетку!

– А вы, – обратился он к сотрудникам СМИ, – работаете на фашистские каналы, которые финансирует Госдеп.

Корреспондент РБК-Украина попросил его представиться.

– А вы как относитесь к памятникам победы, вот к этому всему, какая у вас гражданская позиция? – спросил мужчина.

– Гражданскую позицию я проявляю в кабинке для голосования, на акции я как журналист.

– А я не уважаю ваш телеканал!

– Мы не телеканал, мы информационное агентство.

– И ваше информационное агентство я тоже не уважаю! – отрезал мужчина и ушел к своим товарищам.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Ближе к началу марша к акции присоединились политики, не скрывающие свои пророссийские взгляды. Среди них оказались народные депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинский и Евгений Мураев. Их сопровождала многочисленная охрана. Ранее утром за футболку в цветах георгиевской ленты была задержана Елена Бережная, мать погибшей несколько лет назад Ирины Бережной, экс-депутата от Партии регионов.

Ближе к 11 утра на проезжей части собралось несколько тысяч людей с цветами и портретами. Пожилых людей, которые по возрасту могли принимать участие во Второй мировой войне, среди них были единицы. Однако многие участники "Бессмертного полка" пришли в советской форме с орденами и медалями. В ожидании начала марша они распевали "Катюшу", "Десятый наш десантный батальон", "День победы" и "Вставай, страна огромная".

Среди прочих, на акцию пришел ветеран Второй мировой, танкист Михаил Зайцев, которому скоро должно исполниться 95 лет. На его груди - множество медалей, в том числе "За взятие Берлина". Он рассказал, что его внук сейчас служит в ВСУ и воюет на Донбассе. Но, по словам Зайцева, сейчас на Востоке Украины происходит "братская война".

– По-вашему, кто ее начал? – поинтересовались журналисты.

– Эх… История рассудит, – ушел от прямого ответа ветеран.

На пути следования марша, скрестив ноги, сидела девушка в оранжевом комбинезоне с закрытыми глазами. Несмотря на попытки собравшихся прервать ее медитацию, она ни разу не шелохнулась. Кто-то возмущался, что это провокация, правда, не смог объяснить в чем именно она заключается. Кто-то пытался вывести девушку из транса, крича что-то на ухо. Некоторые бросали деньги ей в обувь и делали селфи.



– Психиатрическая, – экспертным тоном определила причину такого поведения девушки женщина средних лет с портретом неизвестного бойца.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Мимо шел мужчина с переносной колонкой и микрофоном. Дрожащим голосом он выводил "Раскудрявый клен зеленый, лист резной". Толпа вокруг экзальтированно кричала "Ура!" и размахивала букетами. В этой временами истеричной атмосфере девушка в оранжевом комбинезоне, напротив, выглядела образцом адекватности и спокойствия. Позже выяснилось, что это перфоманс музыкантки из трио Panivalkova Даши Пугачевой.



Возле площади Славы "Бессмертный полк" ждали участники контракции. В руках они держали портреты героев фильма "Мстители" и сериала "Игра престолов". Через полицейское оцепление с плакатов между собой переглядывались бойцы Красной армии и воины Семи королевств вперемешку с супергероями. Собравшиеся тут активисты переделали и лозунги своих оппонентов: "Фашизм не пропьешь! Спасибо деду за попытку! Локи воевал!".

– Армия, мова, Танос! Валар моргулис! Валар дохаэрис! Слава Таносу! Смерть ворогам!, – неслось над площадью.

– Армия Короля ночи наступает! – отреагировали они на появление головы колонны "Бессмертного полка".

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Источник в руководстве МВД сообщил РБК-Украина, что накануне 9 мая полиция не только разъясняла участникам акций "Бессмертный полк", что за использование запрещенной символики им будет грозить ответственность перед законом, но и провела беседы с правыми активистами.

– Мы им сказали: не работайте на российскую пропаганду. Увидите что-то запрещенное – без самодеятельности. Подошли к сотрудникам полиции, показали им нарушителя, дальше полиция все сама сделает по закону, – сказал собеседник издания.

Как рассказали РБК-Украина в "Муниципальной варте Киева", присутствовавшей на акции, участники "Бессмертного полка" пытались хитрить с символикой.

– У многих на груди мы видели значок с надписью "КПУ". Мы к ним подходим, они начинают рассказывать "компартия – это наша история", все в таком роде. Подводим к ним полицию, а полиции они говорят, что это расшифровывается как "комитет патриотов Украины", – сказал член "Варты". По его словам, большинство изъятой у участников символики – это георгиевские ленточки, хотя попадались и портреты Сталина.

Сбоку от колонны стоял сотрудник полиции диалога, внимательно изучавший распечатку со списком запрещенной символики, вроде серпа-молота, георгиевской ленточки и т.д. Увидев интерес со стороны журналистов, полицейские немедленно спрятал шпаргалку и начал внимательно вглядываться в проходившую толпу.

В это время колонна уже подошла к Вечному огню. За полтора часа постамент у обелиска укрылся метровым слоем цветов. Ожидавшие своей очереди подойти к памятнику в большинстве своем вели мирные беседы и поздравляли друг друга с "праздником победы". Однако иногда в толпе звучали выкрики "Беркуту слава!" и "Генералиссимусу Советского союза товарищу Сталину! Урррраааааа!".

Возле могилы Неизвестного солдата собрались националисты. В руках они держали государственные и красно-черные флаги, скандируя "Рашизм не пройде! Комуняку на гілляку!". Над ними был растянут баннер с портретами командиров УПА и погибших в войне на Донбассе. К ним с оскорблениями подходили участники марша. Единичные перепалки останавливала полиция коммуникации.



– Сегодня победа Советского союза над фашистской Германией!, – орал мужчина, потрясая букетом перед лицом парня с красно-черной нашивкой.

– Победа одной империи над другой, – ответил тот.

– Это наша победа, мы родились в Советском союзе!, – не успокоился участник "Бессмертного полка".



Одинокие голоса из толпы выкрикивали "Бендеровские бесы – вон из Одессы! Бандерлог не пройдет! Бандера – вон из Киева!". Стройный хор в ответ завел известную песню "Путин – х***о".

– Сегодня мы пришли почтить память дедов. Зачем вы кричите?, – пыталась вразумить молодежь женщина с гвоздиками.

– Мы не хотим жить ни при фашизме, ни при рашизме, – ответил ей парень.

– Ты не жил в Советском союзе. Кто не хотел быть коммунистом, тот не был. Вы глупые дети. Нужно дедов уважать!, – перешла на повышенные тона собеседница.



Рядом женщина с портретом молодого человека в гимнастерке, вытирая полные слез глаза, убеждала журналистов, что 9 мая – день не памяти, но победы:



– Я пришла с портретом своего дедушки, который погиб на фронте. Чтобы он со своими однополчанами мог пройти маршем. Сегодня у нас большой праздник, как в этой песне "со слезами на глазах", – говорила она.

- Чего вы сюда приперлись? Идите гопак танцуйте! Сало ешьте! – кричала правым активистам, державшим баннер, другая участница акции. Некоторые ее коллеги воспринимали своих оппонентов скорее иронично.

– Деточка, ты же охрип уже! – пожилая женщина сказала молодому парню, скандировавшему "комуняку на гілляку".

– Нормально все со мной, – ответил тот.

– А ну давай, еще раз, попробуй!

– Коммуняку на гілляку! – слегка сорванным голосом крикнул националист.

– Ну, я же говорила, – улыбнулась женщина.

Правые к своим оппонентам также относились с иронией, открыто смеясь в ответ на обвинения вроде "вы все служите Вашингтону и НАТО!" или "из-за таких как вы у нас гей-парады проходят теперь!".

На выходе из парка Вечной славы после полудня началась стычка между особо активными "полковиками" и националистами. Стороны обвиняли друг друга в использовании запрещенной символики. У одного из мужчин полиция изъяла георгиевскую ленту, в то время как собравшиеся женщины в пилотках настаивали, что у одного из парней в черной униформе нужно забрать кепку с "коловратом".

– Вон тот товарищ "зиговал", – убеждала одна из них полицейского, украдкой тыкая пальцем в оппонента.

– Пошел на х*й отсюда, если ты не считаешь, что это праздник!, – бушевал мужчина в городском камуфляже с нашивкой "спецподразделение "Штурм".

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Пока силовики пытались унять страсти, на корреспондента РБК-Украина набросилась женщина с криком "Фашизм не пройдет!", тыча в лицо распечатку с орденами. Осознав, что ошиблась адресом, она вступила в словесную дуэль с одним из националистов. Интеллектуальная битва завершилась неожиданно.



– Когда началась Вторая мировая война?, – спрашивал парень.

– Выучите историю. У нас было две войны: Вторая мировая и Великая отечественная. Умный такой, сам не знаешь. Вот когда началась Вторая мировая?, – парировала женщина в пилотке.

– В 36-ом, – невозмутимо ответила ее подруга.



Силовикам в итоге удалось развести спорящих в разные стороны. Пожилая женщина в платочке сокрушалась, глядя на "полковиков", которые разбрелись по парку и начали принимать "фронтовые 100 грамм".



– Сколько москалей налезло. И какие же они все гадкие, фу... Это же убийцы. Шла эта демонстрация, это же ужас. Сколько врагов Украины. Живут тут и ненавидят всех нас, – причитала она.

Кое-где опять вспыхивали словесные перепалки и крики про "бендеровских бесов". В определенный момент не выдержал даже один из полицейских и провел участникам "Бессмертного полка" краткий ликбез по истории, литературе и филологии:



– Бандера и Бендера – это два разных человека. Это как Степан и Василий. Вы же в Украине живёте, выучите наконец историю!