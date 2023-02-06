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Стали відомі нові деталі підриву цивільних на міні в Ізюмському районі

Фото: Стали відомі нові деталі підриву цивільних на міні в Ізюмському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 6 лютого, двоє цивільних у Харківській області підірвались на міні. Внаслідок цього один з них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці повідомляють, що у селі Вербівка близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні.

"Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше повідомлялось, що троє цивільних підірвались на невідомому об'єкті на дорозі в Ізюмському районі.

До цього РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

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