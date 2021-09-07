Стали известны самые быстрорастущие марки электрокаров в Украине

Директорат цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры обнародовал статистику темпов роста количества электромобилей в Украине по брендам по состоянию на 1 сентября. В лидерах - китайские марки, а лидеры по общему количеству машин не вошли даже в Топ-10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат цифровой трансформации на транспорте при Министерстве инфраструктуры.

Ранее РБК-Украина публиковало данные о самых популярных марках электромобилей в Украине по состоянию на 1 сентября. Теперь в Директорате цифровой трансформации на транспорте поделились динамикой роста количества электрокаров в привязке к брендам. Примечательно, что лидеры рынка по общему количеству машин не вошли даже в первую десятку.

Так, по общему количеству электрокаров в Украине лидируют Nissan и Tesla с долей 52 и 15,4 процента соответственно. А вот по темпам прироста популяции эти марки в числе отстающих: за полгода, с 1 марта по 1 сентября 2021 года, количество электрических Ниссанов на дорогах страны увеличилось на 9% - с 13181 единицы до 14351 (прирост 1196 машин). Это 18 место в рейтинге.

Tesla на 11 месте: прирост 20,7%. В количественном выражении это 4652 машины на 1 сентября против 3954 по состояния на 1 марта.

Быстрее всех свою рыночную долю наращивают китайские бренды JAC и BYD с результатом 127% и 100% соответственно. Но по количеству машин результат пока скромный: 100 и 38 зарегистрированный электрокаров соответственно.

На третьем и четвертом месте по темпам прироста - входящие в концерн VW бренды Audi и Porsche: за полгода количество электрокаров этих марок увеличилось на 77 и 61 процент соответственно. "Электричек" Audi на наших дорогах сейчас насчитывается ровно 300, а Porsche - 124. Отметим, что в отличие от китайских брендов, здесь преобладают продажи через официальных дилеров.

Также неплохие темпы прироста показывают Peugeot (5 место, прирост на 29%) и Hyundai (8 место, прирост на 22,8%). По общему количеству зарегистрированных электрокаров французская марка имеет на своем счету 71 электрокар, а южнокорейская - 709.