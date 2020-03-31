Стали известны регионы Украины, которые собрали больше всего средств на борьбу с COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев

В Офисе президента сообщили, какие регионы аккумулировали больше всего средств на борьбу с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно - мы вам поможем", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также руководители ОГА и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудование для борьбы с коронавирусом и их доставкой.

По словам Зеленского, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.

Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей - до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% - другим.

Напомним, от коронавируса в Черновицкой области сегодня, 31 марта, умерли два человека.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Сумской области была зафиксирована вторая смерть от коронавируса.