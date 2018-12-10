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Стали известны последние слова убитого журналиста Хашкаджи

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 17:55
Стали известны последние слова убитого журналиста Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Последними словами Хашкаджи были "Я не могу дышать"

Стало известно какие были последние слова убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Хашкаджи узнал в одном из мужчин генерала Махера Мутраба, который сказал ему: "Ты возвращаешься".

Журналист ответил: "Вы не можете этого сделать, меня ждут люди на улице".

Источник, который прочитал стенограмму аудиозаписи убийства журналиста рассказал, что последними словами Хашкаджи были "Я не могу дышать". Также источник добавил, что убийство было спланированым.

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Разыскивают экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

Ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

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Новости Украины Джамаль ХашкаджиТурция
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