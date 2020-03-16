Стали известны подробности проверки женщины на коронавирус в Тернопольской области

В Тернопольской области продолжается проверка состояния женщины, которая может быть заражена коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чортковской территориальной общины Владимира Шматько.

По его словам, женщина возвращалась из Испании, самолетом в город Львов, оттуда рейсовым автобусом в Зареченский район, домой, но на автостанции в Чорткове она сошла и для нее была вызвана скорая медицинская помощь, поскольку у нее поднялась температура.

"Она сейчас находится в инфекционном отделении города Чорткова, ей оказана вся медицинская помощь, анализы и быстрые тесты у нее отобраны, она полностью изолирована. Все пациенты, которые были в инфекционном отделении, отсюда были переведены... Нет подтверждения инфекции коронавируса", - сказал Шматько.

Ранее сообщалось, что женщину из Тернопольской области проверяют на коронавирус, но заболевание пока не подтверждено.

Напомним, 15 марта в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек.

РБК-Украина писало, что Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19.