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Стали известны подробности переговоров Медведчука с президентом российской "Транснефти"

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 19:19
Стали известны подробности переговоров Медведчука с президентом российской "Транснефти" Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук и председатель правления и президент оператора магистральных нефтепроводов России "Транснефть" Николай Токарев могли обсуждать "дело по трубе", а также приезд Медведчука в Россию "на следующей неделе".

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на запись разговора, голоса на которой похожи на Виктора Медведчука и Николая Токарева.

В частности, на записе голос, похожий на Медведчука говорит, что "дело по трубе" на контроле, а на "следующей неделе", когда он приедет в Россию - "будем думать, что делать или не делать".

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в государственную собственность этот нефтепродуктопровод, который незаконно был передан компании, связанную с нардепом Виктором Медведчуком.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что на "трубе Медведчука" произошла диверсия и неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.

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