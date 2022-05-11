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Стали известны новые факты работы PariMatch в России и Беларуси

Фото: стали известны новые факты работы PariMatch в России и Беларуси (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерская компания PariMatch может продолжать работать в Беларуси и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее расследование.

В частности, авторы материала показали видео из столицы Беларуси, где баннеры букмекера развеваются на самых дорогих площадках Минска.

Также журналисты сообщат, что PariMatch якобы спонсирует спортивные клубы в Республике Беларусь.

"Есть такая компания PariMatch, которая де-факто работает в Беларуси и воюет против нас. Работает до сих пор в Украине", - добавляет в комментарии политолог Тарас Загородний.

В России, как известно, компания отозвала франшизу. Хотя на самом деле изменила название и продолжает платить налоги.

Журналисты также приводят факты о продолжении работы в России. В частности - изменение названия баскетбольного клуба посреди сезона из "Парма-Париматч" в "Парма-Парибет".

"Украинский PariMatch сделал ребрендинг и остается в России. И до сих пор работает. И здесь украинским властям следовало бы несколько включиться, чтобы мы были полностью последовательны. Чтобы по крайней мере украинский бизнес сегодня не чувствовал себя комфортно, продолжая функционировать в России, платя там налоги", - считает политолог Олег Саакян.

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Российская ФедерацияParimatch