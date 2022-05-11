ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стали известны новые факты работы PariMatch в России и Беларуси

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 21:41
Стали известны новые факты работы PariMatch в России и Беларуси Фото: стали известны новые факты работы PariMatch в России и Беларуси (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерская компания PariMatch может продолжать работать в Беларуси и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее расследование.

В частности, авторы материала показали видео из столицы Беларуси, где баннеры букмекера развеваются на самых дорогих площадках Минска.

Также журналисты сообщат, что PariMatch якобы спонсирует спортивные клубы в Республике Беларусь.

"Есть такая компания PariMatch, которая де-факто работает в Беларуси и воюет против нас. Работает до сих пор в Украине", - добавляет в комментарии политолог Тарас Загородний.

В России, как известно, компания отозвала франшизу. Хотя на самом деле изменила название и продолжает платить налоги.

Журналисты также приводят факты о продолжении работы в России. В частности - изменение названия баскетбольного клуба посреди сезона из "Парма-Париматч" в "Парма-Парибет".

"Украинский PariMatch сделал ребрендинг и остается в России. И до сих пор работает. И здесь украинским властям следовало бы несколько включиться, чтобы мы были полностью последовательны. Чтобы по крайней мере украинский бизнес сегодня не чувствовал себя комфортно, продолжая функционировать в России, платя там налоги", - считает политолог Олег Саакян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Parimatch
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы