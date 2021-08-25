Стали известны все двигатели новой Skoda Fabia

Моторная линейка машины состоит из пяти двигателей. На одном баке новая Skoda Fabia сможет проезжать более 900 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.
Skoda Fabia четвертого поколения, представленная в мае, полностью раскрыла свою моторную линейку. Skoda Fabia будет доступна с пятью двигателями, соответствующими нормам выбросов Euro 6d. Большинство двигателей и коробок передач для Fabia будет производиться Skoda на родине марки, в Чехии.
Запас хода в 900 км на одном баке может быть достигнут четырьмя из пяти вариантов моторов в сочетании с опциональным 50-литровым топливным баком. Дизельных, или гибридных Фабий пока ждать не стоит. Но и бензиновые двигатели на поверку оказались достаточно эффективными с средним расходом от 4,9 до 5,6 л/100 км.
Наиболее мощным вариантом является четырехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор с технологией активного управления цилиндрами, который выдает 150 л.с. и сочетается исключительно с 7-ступенчатой DSG. Все двигатели получили ряд доработок, направленных на снижение расхода топлива.
Еще одна интересная особенность грядущей Fabia – это два варианта шасси. Пакет Rough-Road привносит хэтчбеку защиту днища, модифицированную подвеску и длинноходные пружины, а также увеличенный на 15 мм дорожный просвет по сравнению со стандартной версией. Опционально также доступна и спортивная подвеска, с более жесткими пружинами и уменьшенным на 15 мм клиренсом.
Напомним, Skoda показала самую быструю Octavia в мире. Рекордный прототип впервые испытали на высохшем озере Бонневилль.
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