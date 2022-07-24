UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стали известны детали инцидента с ракетами в Хмельницкой области

Фото: начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Обломки сбитых в Хмельницкой области ракет упали в поле и в лесу, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.

По его словам, утром около 09:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района, пожары уже потушены.

"Также произошло падение ракеты в лесном массиве, как следствие произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет", - добавил он.

Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы, местных жителей просили оставаться в укрытиях.

Позже стало известно, что были сбиты российские ракеты "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область