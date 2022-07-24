Стали известны детали инцидента с ракетами в Хмельницкой области

Обломки сбитых в Хмельницкой области ракет упали в поле и в лесу, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.

По его словам, утром около 09:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района, пожары уже потушены.

"Также произошло падение ракеты в лесном массиве, как следствие произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет", - добавил он.