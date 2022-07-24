Стали известны детали инцидента с ракетами в Хмельницкой области

Обломки сбитых в Хмельницкой области ракет упали в поле и в лесу, пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.
По его словам, утром около 09:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района, пожары уже потушены.
"Также произошло падение ракеты в лесном массиве, как следствие произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет", - добавил он.
Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы, местных жителей просили оставаться в укрытиях.
Позже стало известно, что были сбиты российские ракеты "Калибр".
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