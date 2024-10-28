"Сталася трагедія". Суркіс приголомшив деталями побутової травми зірки "Динамо"

26-річний хавбек отримав нетипову травму в день поєдинку. Як наслідок, він просидів на лаві запасних усі 90 хвилин.

"У нас сталася трагедія з Шапаренком. За 4-5 годин до матчу він скляними дверима порізав собі плече. Він відкривав двері й скло впало на нього, тому він сьогодні не грав. Ми були би більш креативними в середині поля, але мені сподобалися ті хлопці, які вийшли", – розповів функціонер.

Шапаренко в нинішньому сезоні входить до основної обойми команди Олександра Шовковського. Він провів 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. "Біло-сині" натомість свідомо діяли другим номером і покладалися на закидання з глибини. У першій половині обійшлося без голів.

На старті другого тайму "Шахтар" вийшов уперед зусиллями чи то Бондаренка, чи то Бондаря. Утім, згодом підвів команду Маріно Пушіча Криськів. Він у простій ситуації грубо зіграв проти Біловара та отримав пряму червону картку.

"Динамо" взяло м'яч під контроль і почало нагнітати ситуацію біля воріт Різника. Зрештою, кияни відігралися на 87-й хвилині. Це Караваєв у дотик замкнув простріл Дубінчака.