Стала известна заложенная Кабмином сумма на вакцины от коронавируса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.

Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, как только вакцина появится в продаже, Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения.

Также Радуцкий заявлял, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года. Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

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История Виталия Маркива - от службы в Нацгвардии до освобождения из Итальянской тюрьмы