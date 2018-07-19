Стала известна причина отравления посетителей кафе во Львове

Сейчас в больнице еще остаются 16 человек

Причиной массового отравления посетителей кафе Tomash Kebab во Львове, которое было зафиксировано 13 июля, стал сальмонеллез. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

Как сообщается, после получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, установлен диагноз "сальмонеллез".

Также уточняется, что из 30 пострадавших на данный момент госпитализированными остаются 16 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате массового отравления во Львове выросло до 25 человек.

Массовое отравление во Львове было зафиксировано 13 июля, тогда в больницы города было госпитализировано 9 посетителей заведения Tomash Kebab с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоз-инфекцией.

Сообщалось, что уже 15 июля по состоянию на 20:30 к медикам обратилось 25 человек, в том числе один ребенок. Сейчас всего госпитализировано 23 человека, а еще 2 человека (в частности ребенок) лечатся амбулаторно.