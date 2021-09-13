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Стала известна причина массового отравления школьников в Хмельницком

Автор: Мария Кучерявец

Недавно в одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей. Его спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в трех блюдах из 12 взятых образцов был обнаружен золотистый стафилококк. Между тем, бактерия была зафиксирована и в 27 из 60 образцов смывов.

Сейчас среди тех, кто отравился, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно.

Напомним, в период с 8 по 10 сентября в Хмельницком медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей младших классов.

Вследствие чего правоохранители открыли уголовное производство.

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