Стала известна причина массового отравления школьников в Хмельницком

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в трех блюдах из 12 взятых образцов был обнаружен золотистый стафилококк. Между тем, бактерия была зафиксирована и в 27 из 60 образцов смывов.

Сейчас среди тех, кто отравился, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно.