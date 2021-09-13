UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стала известна причина ДТП с украинскими туристами в Турции

Автор: Юлия Бойко

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с украинскими туристами в Турции произошло из-за сердечного приступа у водителя. Он умер на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

Сообщается, что у 54-летнего водителя автобуса на 13-м километре трассы Мугла-Денизли случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

Фото: ДТП с украинскими туристами в Турции (twitter com haber strateji)

По уточненной информации, в туристическом автобусе были более 40 туристов из Украины и России. Водитель умер на месте, еще 30 человек пострадали, состояние трех студентов тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус с туристами ехал из Бодрума в Денизли, помимо водителя пострадали 35 человек из обоих автобусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПТурция