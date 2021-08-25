Стала известна дата дебюта нового Subaru WRX

После отмены Нью-Йоркского автосалона из-за короновируса компания Subaru оказалась в затруднительном положении. Как РБК-Украина сообщало ранне, специально к выставке готовился дебют нового поколения спортивного седана WRX. В преддверии премьеры была запущена тизерная кампания с фото и видео в социальных сетях.

В Subaru решили не дожидаться следющего американского автосалона, ведь местный рынок станет одним из ключевых для WRX. Компания официально объявила, что мировая премьера новинки состоится 10 сентября, а сама презентация пройдет в онлайн-формате.

На данный момент технические характеристики нового Subaru WRX не обнародованы. Ожидается, что

Однако главная интрига в другом: насколько новый черные пластиковые накладки по низу кузова и колесные арки в стиле нового Outback. Не исключено, что также увеличится дорожный просвет.

На кроссоверную трансформацию указывает и антураж тизерного видеоролика. Новый Subaru WRX мчится не по асфальту, а по гравийной дороге.