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Стала известна дата дебюта нового Subaru WRX

Автор: Вадим Добровольский

Компания Subaru официльно объявила, что премьера нового поколения седана WRX состоится 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

После отмены Нью-Йоркского автосалона из-за короновируса компания Subaru оказалась в затруднительном положении. Как РБК-Украина сообщало ранне, специально к выставке готовился дебют нового поколения спортивного седана WRX. В преддверии премьеры была запущена тизерная кампания с фото и видео в социальных сетях.

В Subaru решили не дожидаться следющего американского автосалона, ведь местный рынок станет одним из ключевых для WRX. Компания официально объявила, что мировая премьера новинки состоится 10 сентября, а сама презентация пройдет в онлайн-формате.

На данный момент технические характеристики нового Subaru WRX не обнародованы. Ожидается, что

Однако главная интрига в другом: насколько новый черные пластиковые накладки по низу кузова и колесные арки в стиле нового Outback. Не исключено, что также увеличится дорожный просвет.

На кроссоверную трансформацию указывает и антураж тизерного видеоролика. Новый Subaru WRX мчится не по асфальту, а по гравийной дороге.

Напомним, компания Skoda обнародовала модельную линейку нового поколения Fabia. Гамма будет включать пять силовых агрегатов.

Также сообщалось, что обновился кроссовер Range Rover Velar. Новшевства коснулись мултимедиа и оснащения, также добавлены новые цвета кузова.

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