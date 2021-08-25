Стала известна дата дебюта нового Subaru WRX

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

После отмены Нью-Йоркского автосалона из-за короновируса компания Subaru оказалась в затруднительном положении. Как РБК-Украина сообщало ранне, специально к выставке готовился дебют нового поколения спортивного седана WRX. В преддверии премьеры была запущена тизерная кампания с фото и видео в социальных сетях.

В Subaru решили не дожидаться следющего американского автосалона, ведь местный рынок станет одним из ключевых для WRX. Компания официально объявила, что мировая премьера новинки состоится 10 сентября, а сама презентация пройдет в онлайн-формате.

The all-new 2022 Subaru WRX. The rally legend for the next generation. Coming September 10. Visit https://t.co/vjI4S5BZMJ to learn more. #SubaruWRX pic.twitter.com/LQ2xCAZiY4 — Subaru (@subaru_usa) August 24, 2021

На данный момент технические характеристики нового Subaru WRX не обнародованы. Ожидается, что новинка получит 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который должен иметь большую мощность, чем 268-сильный 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом на машине нынешней генерации.

Более мощный WRX STI с более экстремальной настройкой подвески и визуальными отличиями должен появиться вскоре после обычного WRX.

Однако главная интрига в другом: насколько новый WRX визуально приблизится к кроссоверам. Судя по тизерам, автомобиль получит черные пластиковые накладки по низу кузова и колесные арки в стиле нового Outback. Не исключено, что также увеличится дорожный просвет.

На кроссоверную трансформацию указывает и антураж тизерного видеоролика. Новый Subaru WRX мчится не по асфальту, а по гравийной дороге.