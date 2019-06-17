Ты стал для меня всем миром: жена трогательно поздравила Комарова с днем рождения

Дмитрий Комаров и Александра Курченко буквально несколько дней назад заявили всему миру о том, что они счастливы вместе и решились создать семью. Очевидно, свадьба была подарком ко дню рождения Комарову, так как он наступил всего через несколько дней после бракосочетания. 17 июня телеведущий и знаменитый путешественник празднует свое 36-летие, с которым его поздравила новоиспеченная супруга Александра Курченко в своем Instagram.

"Сегодня для меня очень важный и радостный день - День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа)) Дмитрий Комаров, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только "мы")) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, - наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая - пусть она будет именно такой! Люблю", - написала модель.

Дмитрий Комаров женился – Александра Курченко поздравила ведущего с днем рождения (фото: instagram.com/aakucherenko)

Фанаты пары также присоединились к поздравлениям. Многие пожелали не только личного, но и семейного счастья.

Следует напомнить, что популярный украинский телеведущий, ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров внезапно женился. Он до последнего хранил свои личные отношения в тайне и о том, что остепенился, сообщил непосредственно в день свадьбы, повергнув своих многочисленных поклонниц в состояние шока.

Мы также писали, что предложение любимой телепутешественник сделал в своем стиле - оригинально и немного экстремально.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.