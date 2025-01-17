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ССО знищили розстрільну групу РФ і взяли в полон винних у страті бійців ТрО

Ілюстративне фото: бійці ССО знищили розстрільну групу РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підрозділів Сил спеціальних операцій знищив частину розстрільної групи російської армії. Саме ці росіяни напередодні стратили українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Що передувало

За даними ССО, російські війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків.

Після цього  один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Операція ССО

Під сам проведення операції бійці ССО знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони та доповіли про це командиру своєї роти.

А вже ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, однак по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий".

Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

Нагадаємо, декілька днів тому Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Згодом стало відомо, що Україна змогла вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.

А вчора ми писали, що українські бійці в Курській області взяли в полон 27 російських військових. Серед них є, зокрема, офіцери.

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