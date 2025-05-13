ССО знищили російський "БУК-М3" та "Ураган": з’явилося відео влучної атаки

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", який прикривав ворожі війська на суходолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

Також за даними військових, було знищено РСЗВ "Ураган-1".

"БУК-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді", - підписано відео.

Зазначається, що під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили "БУК-М3" на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі.

Варто нагадати, що комплекс "БУК-М3" орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом.

"Бук-М3"

"Бук-М3" - це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який є подальшим розвитком системи «Бук-М2». Він був прийнятий на озброєння Збройних сил Російської Федерації у 2016 році.

Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників в умовах активного радіоелектронного протидії.