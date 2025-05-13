ССО знищили російський "БУК-М3" та "Ураган": з’явилося відео влучної атаки
Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", який прикривав ворожі війська на суходолі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.
Також за даними військових, було знищено РСЗВ "Ураган-1".
"БУК-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді", - підписано відео.
Зазначається, що під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили "БУК-М3" на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі.
Варто нагадати, що комплекс "БУК-М3" орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом.
"Бук-М3"
"Бук-М3" - це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який є подальшим розвитком системи «Бук-М2». Він був прийнятий на озброєння Збройних сил Російської Федерації у 2016 році.
Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників в умовах активного радіоелектронного протидії.
Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.
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