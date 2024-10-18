США звинувачують індійського держслужбовця у змові з метою вбивства американця

Вікаша Ядава, 39 років, було додано до кримінальної справи проти 53-річного Ніхіла Гупти. Минулого року Гупта було звинувачено у співпраці з агентом індійського уряду з метою вбивства адвоката, який, як стверджується, був активістом всесвітнього руху за створення незалежної батьківщини сикхів на території Індії.

Згідно з обвинувальним висновком, Ядав «мешкав в Індії та керував змовою з метою вбивства з Індії».

Гупта, заарештований у Чеській Республіці та екстрадований до США, імовірно, був завербований індійським державним службовцем, який назвав себе «старшим польовим офіцером», який відповідає за «управління безпекою» та «розвідку». Цей державний службовець, ім'я якого не було вказано в первісних звинуваченнях проти Гупти, був названий Ядавом у звинувачувальному висновку, винесеному у четвер.

Прокурори заявили, що Ядав працює у Секретаріаті кабінету міністрів уряду Індії, де знаходиться служба зовнішньої розвідки країни.

Ядав і Гупта звинувачуються в замовному вбивстві, змові з метою скоєння вбивства на замовлення і змові з метою відмивання грошей.

Гупта, який перебуває під вартою без права внесення застави, не визнав себе винним.