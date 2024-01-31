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США зняли санкції з росіянина, який перебував у керівництві "Совкомбанку"

Архівне фото: США зняли санкції з росіянина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 31 січня, зняли санкції з російського громадянина Олексія Фісуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Олексія Фісуна було занесено до санкційного списку США в березні 2022 року.

Він був акціонером російського "Совкомбанка". 

Включення до санкційного переліку тягне за собою заморожування активів у США і заборону американським громадянам і компаніям вести бізнес із його фігурантами.

На поточний момент Фісун також перебуває під санкціями Британії.

"Совкомбанк"

Російський приватний універсальний комерційний банк з головним офісом у Костромі. Належить до системно значущих банків, посідає 9-те місце за розміром активів серед російських банків за підсумками 2020 року.

24 лютого 2022 року занесено до санкційного списку США, SDN, що передбачає максимально можливі обмеження і повне заморожування активів. 28 лютого сам банк і все його керівництво було занесено до санкційного списку Великої Британії. Банк також увійшов до списку санкцій Євросоюзу, його європейські активи заморозили, "Совкомбанк" відключили від системи міжбанківських платежів SWIFT, а також він увійшов до санкційних списків низки інших країн.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Також у листопаді суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського.

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