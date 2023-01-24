В США знову сталася масова стрілянина: загинуло 7 людей

В понеділок, 23 січня, в США неподалік від Сан-Франциско знову сталася масова стрілянина - загинуло 7 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами поліції, тіла жертв нападника було знайдено в двох місцях біля заливу Хаф-Мун, що неподалік від Сан-Франциско. Правоохоронці затримали підозрюваного - ним виявився 67-річний Чжао Чуньлі.

Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.

В той же день сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.

А 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова - двоє учнів зазнали смертельних поранень.

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