В США жінка влаштувала стрілянину в християнській школі: вбито шестеро людей

В американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Вона вбила шістьох людей, нападницю застрелили поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Зазначається, що нападниця проникла до будівлі школи через бічний вхід, вона була озброєна двома гвинтівками AR-15 та пістолетом. В результаті стрілянини вона вбила трьох учнів і трьох працівників школ. Саму жінку застрелили поліцейські.
За словами начальника поліції Нешвілла Джона Дрейка, нападниця раніше навчалась в цій школі, мала карту будівлі та ретельно готувалась до стрілянини. Також у неї виявили маніфест, зміст якого не розголошується.
Нагадаємо, що 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова - двоє учнів зазнали смертельних поранень.
А 10 лютого сталася стрілянина у середній школі в американському місті Баффало, що в штаті Нью-Йорк. Поранення отримали дві людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.