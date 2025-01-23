У США збільшилася кількість випадків раку серед жінок та молоді: деталі

У США спостерігається зростання випадків захворювання на рак серед жінок і молодих людей. Це перший випадок з початку 1900-х років, коли захворюваність на рак серед жінок перевищує серед чоловіків.

Про це йдеться у новому звіті Американського онкологічного товариства (ACS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Основні висновки

Згідно з даними, статистика раку за період з 1991 по 2021 рік представляє як позитивні, так і тривожні зміни в показниках захворюваності. Головний науковий співробітник ACS Вільям Дахут підкреслює, що рак залишається основною причиною смерті серед людей до 85 років.

Цього року очікується понад 2 мільйони нових діагнозів раку і 618 000 смертей, що еквівалентно втраті двох середніх міст у США.

Зростаюча захворюваність серед жінок

Звіт показує, що у жінок віком до 65 років ймовірність діагностування раку вища, ніж у чоловіків тієї ж вікової групи. Основні причини цього зростання - рак молочної залози і рак щитовидної залози.

Старша наукова директорка ACS Ребекка Сігел зазначила, що рак щитоподібної залози був найшвидше зростаючим видом раку в розглянутий період, хоча останніми роками його захворюваність стабілізувалася.

Спостерігається загальне зрушення в показниках захворюваності на рак серед різних вікових груп. Хоча вік старше 65 років, як і раніше, вважається найбільшим фактором ризику, захворюваність серед людей молодше 65 років також зростає, особливо серед тих, хто у віці від 50 до 64 років.

Расові та гендерні відмінності

Дослідження також підкреслює збереження расових і гендерних відмінностей у показниках захворюваності. Корінні американці вдвічі-втричі частіше хворіють на рак нирок, печінки, шлунка і шийки матки. Чорношкірі жінки рідше діагностуються, але частіше помирають від раку грудей і на 50% частіше - від раку шийки матки.

Незважаючи на зростання захворюваності, звіт відзначає досягнення в медицині, такі як раннє виявлення і зниження куріння, що сприяло зниженню смертності від раку на 34% з 1991 року. Це дало змогу запобігти понад 4,5 мільйонам випадків смерті від раку.

Ахмедін Джемаль старший віцепрезидент ACS наголошує на важливості боротьби з дискримінацією та нерівністю в лікуванні онкологічних захворювань.

"Цей крок життєво важливий для усунення розриву, що зберігається, і наближення нас до викорінення раку в тому вигляді, в якому ми його знаємо", - підкреслив він.