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В США заявили о вспышке заражений опасным грибком: устойчив ко всем препаратам

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США, Четверг 30 декабря 2021 08:56
В США заявили о вспышке заражений опасным грибком: устойчив ко всем препаратам Фото: в США заявили о вспышке заражений опасным грибком (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В американском штате Орегон впервые зафиксировали вспышку заражения опасным грибком Candida auris, который устойчивым к препаратам. По последним данным, подтверждено 3 случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Beckers Hospital Review.

"Candida auris, смертельный, устойчивый к препаратам грибок, обнаруженный у трех пациентов из Сейлема, (штат Орегон), что стало первым случаем инфекции в штате", - говорится в сообщении.

Известно, что первый случай заражения был обнаружен в больнице Сейлема 11 декабря. Второй и третий были зафиксированы 23 и 27 декабря соответственно.

"Candida auris - новый патоген, который вызывает беспокойство, потому что он может вызвать серьезные инфекции, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может быть устойчивым к противогрибковым препаратам", - поясняется в сообщении.

В настоящее время управление здравоохранения США работает с местными партнерами и CDC по расследованию этой вспышки.

По данным органов здравоохранения страны, с 2013 года в США было зарегистрировано более 1 150 клинических случаев Candida auris.

Кроме этого, в 2019 году вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании, было заражено 200 человек, погибло 8 пациентов.

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