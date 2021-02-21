США заявили, что Россию ждут "не просто" санкции за масштабную кибератаку

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на кибератаки России готовы применить не только механизм санкций. Разработка ответных мер может длиться неделю.

По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, а также установкой лиц, которые к этому причастны.

"Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.