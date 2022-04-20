В США заявили, что Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе, - CNN

Высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе, страна-агрессор не имела никаких серьезных территориальных достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ранее мы сообщали, что США и Канада заявили, что передадут оружие Украине.

Также мы писали, что в США работают над поставками оружия в Украину с "беспрецедентной" скорости.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!