В США заявили о новых случаях заболевания коронавирусом

Количество инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в США возросло как минимум до 34 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что 13 случаев заражения были диагностированы у американцев, которые вернулись в США из-за границы.

Еще у 21 человека вирус обнаружили после их возвращения с круизного лайнера Diamond Princess.

По словам главы Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье, заболевшие контактировали с остальными эвакуированными с корабля американцами, которые все еще находятся на карантине. Следовательно, количество инфицированных коронавирусом может быть значительно больше, пояснила Месонье.

Напомним, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. В среду, 19 февраля, на круизном лайнере частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег. Всего на борту 3700 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 февраля, за пределами Китая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах.