США закроют границу для вакцинированных "Спутником V" туристов, - WP

В списке одобренных ВОЗ вакцин отмечаются Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac. "Спутник V" и в дальнейшем не входит в вышеупомянутую категорию.

Отмечается, что ранее для россиян, чтобы попасть в США, необходимо было иметь визу и отрицательный тест на коронавирус.

В конце концов, из-за новых правил пострадают не только россияне, которые вакцинировались "Спутником", но и другие страны, в которые Россия транспортировала свой препарат.