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США закроют границу для вакцинированных "Спутником V" туристов, - WP

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США , Понедельник 27 сентября 2021 20:49
США закроют границу для вакцинированных "Спутником V" туристов, - WP Фото: США закроют границу для вакцинированных "Спутником V" туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ноябре Соединенные Штаты Америки закроют границу для туристов, которые вакцинированы не одобренными ВОЗ препаратами. Российский "Спутник V" не входит в этот список.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В списке одобренных ВОЗ вакцин отмечаются Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac. "Спутник V" и в дальнейшем не входит в вышеупомянутую категорию.

Отмечается, что ранее для россиян, чтобы попасть в США, необходимо было иметь визу и отрицательный тест на коронавирус.

В конце концов, из-за новых правил пострадают не только россияне, которые вакцинировались "Спутником", но и другие страны, в которые Россия транспортировала свой препарат.

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Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация
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