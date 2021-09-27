США закроют границу для вакцинированных "Спутником V" туристов, - WP

В ноябре Соединенные Штаты Америки закроют границу для туристов, которые вакцинированы не одобренными ВОЗ препаратами. Российский "Спутник V" не входит в этот список.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

В списке одобренных ВОЗ вакцин отмечаются Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac. "Спутник V" и в дальнейшем не входит в вышеупомянутую категорию.

Отмечается, что ранее для россиян, чтобы попасть в США, необходимо было иметь визу и отрицательный тест на коронавирус.

В конце концов, из-за новых правил пострадают не только россияне, которые вакцинировались "Спутником", но и другие страны, в которые Россия транспортировала свой препарат.