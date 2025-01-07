У США зафіксовано першу смерть від пташиного грипу: як уберегтися від хвороби

Повідомляється, що у померлого чоловіка були супутні захворювання. Його госпіталізували до лікарні після контакту з домашніми та дикими птахами. Інші випадки зараження, пов’язані з цим пацієнтом, не виявлені.

За даними експертів, штам H5N1 є одним із найнебезпечніших серед пташиних вірусів. З 2003 року у світі зареєстровано близько 900 випадків захворювання людей на H5N1, і половина з них призвела до смерті хворих.

У пацієнта з Луїзіани було виявлено варіант вірусу D1.1, який циркулює серед диких птахів та свійської птиці. Попередній аналіз показав, що вірус зазнав мутацій, які можуть полегшити передачу від людини до людини. Однак наразі немає підтверджень такого поширення.

Як уберегтися від пташиного грипу

Експерти Центру з контролю та профілактики захворювань США зазначають, що загроза для населення залишається низькою. Водночас вони рекомендують людям, які контактують із птахами, дотримуватись заходів безпеки:

уникати контакту з хворими чи мертвими тваринами та їхніми екскрементами

не приносити диких тварин до своїх осель

готувати продукти тваринного походження при належній температурі, уникаючи вживання сирих продуктів

люди, які контактували із хворими тваринами, мають стежити за своїм здоров’ям протягом 10 днів

Лікарі наголошують, що вчасна профілактика та уникнення інфекцій у тварин знижують ризики для людей.