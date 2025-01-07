У США зафіксовано першу смерть від пташиного грипу: як уберегтися від хвороби

В американському штаті Луїзіана зареєстровано перший летальний випадок захворювання людини на пташиний грип H5N1 у США. Померлому було 65 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Повідомляється, що у померлого чоловіка були супутні захворювання. Його госпіталізували до лікарні після контакту з домашніми та дикими птахами. Інші випадки зараження, пов’язані з цим пацієнтом, не виявлені.
За даними експертів, штам H5N1 є одним із найнебезпечніших серед пташиних вірусів. З 2003 року у світі зареєстровано близько 900 випадків захворювання людей на H5N1, і половина з них призвела до смерті хворих.
У пацієнта з Луїзіани було виявлено варіант вірусу D1.1, який циркулює серед диких птахів та свійської птиці. Попередній аналіз показав, що вірус зазнав мутацій, які можуть полегшити передачу від людини до людини. Однак наразі немає підтверджень такого поширення.
Експерти Центру з контролю та профілактики захворювань США зазначають, що загроза для населення залишається низькою. Водночас вони рекомендують людям, які контактують із птахами, дотримуватись заходів безпеки:
Лікарі наголошують, що вчасна профілактика та уникнення інфекцій у тварин знижують ризики для людей.
Раніше РБК-Україна писало, що у Китаї фіксується різке зростання випадків респіраторних захворювань, викликаних вірусом HMPV. Це викликає занепокоєння через можливість нової епідемії. Лікарні переповнені пацієнтами, а ситуація нагадує початок пандемії COVID-19. Сусідні країни, зокрема Індонезія, Індія та Японія, закликали своїх громадян уважно стежити за розвитком подій та дотримуватися заходів безпеки.
Вірус вже дістався України. Так, у нашій країні зареєстровано 13 випадків інфікування метапневмовірусом людини (HMPV) з початку епідемічного сезону. Водночас реальна кількість хворих може бути значно більшою.
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