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В США зафиксировали случай заражения человека чумой

Калифорния, Вторник 18 августа 2020 08:34
В США зафиксировали случай заражения человека чумой
Фото: врачи (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Он был заражен, вероятно, после укуса блохи

В штате Калифорния (США) выявили заражение человека чумой. Последний раз там эту болезнь фиксировали еще в 2015 году.

Об этом сообщает Los Angeles Time.

Как сообщается, житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Отмечается, что последние случаи инфицирования чумой были зафиксированы в Калифорнии у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

В июле нынешнего года случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован в штате Колорадо.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Напомним, в июле этого года в Китае зафиксировали бубонную чуму, был объявлен третий уровень опасности на севере Китая, который продлится в регионе до конца года и введены специальные меры.

Кроме того, в Китае умер человек, который болел бубной чумой.

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