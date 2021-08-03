В США заблокировали здание Пентагона. Рядом с ним слышали стрельбу

В Соединенных Штатах Америки заблокировали здание Пентагона. Предварительно, вблизи здания Минобороны США произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона и Associated Press.
"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время", - сообщили в Пентагоне.
По данным агентства AP, Пентагон заблокировали после того, как у платформы станции метро было осуществлено несколько выстрелов. Источники AP говорят, что по меньшей мере один человек был убит.
Эта станция метро является частью центра транзитных перевозок Пентагона.