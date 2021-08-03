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В США заблокировали здание Пентагона. Рядом с ним слышали стрельбу

Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки заблокировали здание Пентагона. Предварительно, вблизи здания Минобороны США произошла стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона и Associated Press.

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время", - сообщили в Пентагоне.

По данным агентства AP, Пентагон заблокировали после того, как у платформы станции метро было осуществлено несколько выстрелов. Источники AP говорят, что по меньшей мере один человек был убит.

Эта станция метро является частью центра транзитных перевозок Пентагона.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиСтрельба