В США заблокировали здание Пентагона. Рядом с ним слышали стрельбу

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время", - сообщили в Пентагоне.

По данным агентства AP, Пентагон заблокировали после того, как у платформы станции метро было осуществлено несколько выстрелов. Источники AP говорят, что по меньшей мере один человек был убит.

Эта станция метро является частью центра транзитных перевозок Пентагона.