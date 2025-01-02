У США з'ясовують, чи пов'язаний вибух Cybertruck у Лас-Вегасі з терактом у Новому Орлеані

"Ми розслідуємо будь-який зв’язок із тим, що сталося в Новому Орлеані, а також з іншими нападами, які відбуваються по всьому світу", - заявив шериф департаменту поліції Лас-Вегаса Кевін Макмехілл.

Він також зазначив, що правоохоронці працюють над тим, щоб встановити, чи пов'язаний вибух біля готелю Trump Las Vegas з ІДІЛ. Проте, за словами шерифа, поки "немає жодних ознак цього".

У ФБР вважають, що вибух Cybertruck був окремим інцидентом.

Транспортні засоби в обох інцидентах були орендовані через Turo - платформу, яка дозволяє власникам здавати свої автомобілі в оренду.