У США з'ясовують, чи пов'язаний вибух Cybertruck у Лас-Вегасі з терактом у Новому Орлеані

Поліція США з'ясовує, чи пов'язаний вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі з терактом у Новому Орлеані. Обидва інциденти сталися лише за кілька годин після початку нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми розслідуємо будь-який зв’язок із тим, що сталося в Новому Орлеані, а також з іншими нападами, які відбуваються по всьому світу", - заявив шериф департаменту поліції Лас-Вегаса Кевін Макмехілл.
Він також зазначив, що правоохоронці працюють над тим, щоб встановити, чи пов'язаний вибух біля готелю Trump Las Vegas з ІДІЛ. Проте, за словами шерифа, поки "немає жодних ознак цього".
У ФБР вважають, що вибух Cybertruck був окремим інцидентом.
Транспортні засоби в обох інцидентах були орендовані через Turo - платформу, яка дозволяє власникам здавати свої автомобілі в оренду.
У середу, 1 січня, у Лас-Вегасі вибухнуло авто Cybertruck біля входу в готель Trump Las Vegas. Цей автомобіль розроблений компанією Tesla, яка належить мільярдеру Ілону Маску.
Спочатку і поліція, і Ілон Маск заявили, що не виключають версію з терактом. Відомо, що внаслідок вибуху є загиблий і постраждалі.
Інцидент також пов'язують з терактом, який стався у Новому Орлеані 1 січня. Там авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. Повідомляється про 15 загиблих та десятки поранених.
У водія, який скоїв наїзд, знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. За словами президента США Джо Байдена, ФБР розслідує інцидент як терористичний акт.
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